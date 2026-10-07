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Franklin Templeton lance un nouveau fonds en Europe
information fournie par Agefi Asset Management 07/10/2026 à 08:00

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Franklin Templeton dévoile une nouvelle stratégie en Europe avec le lancement du FTGF Putnam Global Research Fund. Ce nouveau fonds vise une exposition aux marchés actions à l’échelle mondiale. Avec un portefeuille de 150 à 200 titres, le produit sera aligné sur l’indice MSCI World.

La stratégie adopte une approche neutre en termes de secteurs et de régions, tout en ayant une part importante des actifs qui seront investis dans des actions américaines. L’objectif est de miser sur des sociétés dont les prévisions de bénéfices sont jugées «sensiblement différentes» du consensus du marché.

Les actions de croissance et les actions de valeur seront notamment ciblées. Le fonds est cogéré par Kate Lakin, directrice de la recherche, Matt LaPlant, gérant et analyste quantitatif, Vivek Gandhi, gérant, et David Morgan, gérant.

Franklin Templeton a choisi de lancer ce fonds après les débuts réussis du FTGF Putnam US Research Fund. Lancé en avril 2025, le gestionnaire d’actifs annonce que la stratégie a attiré plus de 5 milliards de dollars. Ce nouveau fonds vient développer la gamme de l’équipe Putnam. En effet, Franklin Templeton a acquis Putnam Investments en janvier 2024 avec l’ambition d’accroître ses activités auprès des clients institutionnels et des fonds de pension.

Domicilié en Irlande, le fonds est disponible en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche, au Luxembourg et au Royaume-Uni.

L'Agefi

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