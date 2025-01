Franklin Templeton lance un ETF axé sur les actions américaines et les dividendes

(AOF) - Franklin Templeton a annoncé le lancement du Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF. Il investit dans des actions de moyenne et grande capitalisation aux États-Unis et a été conçu pour générer un revenu et des gains en capital à partir d’actions américaines. L’ETF réplique l’indice Morningstar US Dividend Enhanced Select Index-NR, qui cherche à maximiser le rendement des dividendes tout en assurant un faible écart de suivi par rapport au marché américain au sens large.

Ce nouvel ETF porte à 26 le nombre total de ses ETF indiciels.

L'ETF sera coté sur la Deutsche Börse Xetra dès le 15 janvier 2025, sur la London Stock Exchange et sur Euronext Paris à partir du 16 janvier 2025 et sur la Borsa Italiana à compter du 28 janvier 2025. Il est en outre enregistré en Autriche, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni.