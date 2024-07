Franklin Templeton lance le FTSE Japan UCITS ETF pour les investisseurs européens

(AOF) - Franklin Templeton annonce le lancement de son nouveau Franklin FTSE Japan UCITS ETF. Ce produit est le premier ETF indiciel sur le Japon de la gamme d'ETF de Franklin Templeton et porte à 22 le nombre total de ses ETF indiciels. Le Franklin FTSE Japan UCITS ETF investit dans des actions de grandes et moyennes capitalisations au Japon. Il est géré de manière passive et suit la performance de l'indice FTSE Japan Index-NR (Net Return), un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière représentant la performance des sociétés de grande et moyenne capitalisation au Japon.

Il couvre couvrant 90% de l'univers d'investissement du marché des actions japonaises.

Le Franklin FTSE Japan UCITS ETF sera coté sur la Deutsche Börse Xetra à partir du 30 juillet 2024, sur le London Stock Exchange et Euronext Amsterdam à partir du 31 juillet 2024, et sur la Borsa Italiana le 4 septembre 2024. Il est enregistré en Autriche, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni.

Il sera géré par Dina Ting, head of global index portfolio management, et Lorenzo Crosato, ETF portfolio manager, Franklin Templeton, qui ont à eu deux plus de trente années d'expertise dans le secteur de la gestion d'actifs et de nombreuses expériences dans la gestion de stratégies ETF.