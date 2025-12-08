Franklin Templeton : Félicien Nguyen nommé responsable marketing et communication

(AOF) - Franklin Templeton annonce la nomination de Félicien Nguyen en tant que responsable marketing et communication pour la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et les pays Nordiques. Il rejoint Franklin Templeton après plus de trois années passées chez Sienna IM à Paris, où il occupait le poste de directeur des partenariats et du marketing.

Auparavant, il a occupé la fonction de directeur du marketing et de la communication chez INOCAP Gestion ainsi que différents postes de direction chez Crédit Mutuel et Generali, où il a développé des offres de produits financiers pour des clients français et européens.