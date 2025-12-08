 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 107,80
-0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Franklin Templeton : Félicien Nguyen nommé responsable marketing et communication
information fournie par AOF 08/12/2025 à 09:51

(AOF) - Franklin Templeton annonce la nomination de Félicien Nguyen en tant que responsable marketing et communication pour la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et les pays Nordiques. Il rejoint Franklin Templeton après plus de trois années passées chez Sienna IM à Paris, où il occupait le poste de directeur des partenariats et du marketing.

Auparavant, il a occupé la fonction de directeur du marketing et de la communication chez INOCAP Gestion ainsi que différents postes de direction chez Crédit Mutuel et Generali, où il a développé des offres de produits financiers pour des clients français et européens.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank