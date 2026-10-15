Franklin Templeton étoffe son offre européenne avec deux nouveaux produits Putnam

(Zonebourse.com) - Franklin Templeton lance deux nouveaux produits d'investissement reposant sur l'expertise de Putnam Investments : le FTGF Putnam Global Research Fund, exposé aux actions mondiales, et le Franklin Putnam Focused US Research UCITS ETF, premier ETF à gestion active de Putnam en Europe.

Cette initiative vise à élargir l'accès des investisseurs européens aux stratégies du gestionnaire, dans la continuité du succès du FTGF Putnam US Research Fund, qui a collecté plus de 5 milliards de dollars depuis avril 2025.

Les deux nouveaux produits reposent sur une approche de gestion active fondée sur l'analyse fondamentale et la sélection de titres, avec une exposition mondiale pour le premier et un portefeuille concentré sur les actions américaines pour le second.

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