 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Franklin Templeton étoffe son offre européenne avec deux nouveaux produits Putnam
information fournie par AOF 15/10/2026 à 11:05

Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - Franklin Templeton lance deux nouveaux produits d'investissement reposant sur l'expertise de Putnam Investments : le FTGF Putnam Global Research Fund, exposé aux actions mondiales, et le Franklin Putnam Focused US Research UCITS ETF, premier ETF à gestion active de Putnam en Europe.

Cette initiative vise à élargir l'accès des investisseurs européens aux stratégies du gestionnaire, dans la continuité du succès du FTGF Putnam US Research Fund, qui a collecté plus de 5 milliards de dollars depuis avril 2025.

Les deux nouveaux produits reposent sur une approche de gestion active fondée sur l'analyse fondamentale et la sélection de titres, avec une exposition mondiale pour le premier et un portefeuille concentré sur les actions américaines pour le second.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 896,64 +0,30%
SOITEC
131 -6,89%
EUTELSAT
1,58 -6,45%
Pétrole Brent
103,98 -2,01%
HAFFNER ENERGY
0,704 -5,88%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank