Franklin Templeton étoffe sa gamme d'ETF S&P 500

(Zonebourse.com) - Franklin Templeton annonce l'élargissement de sa gamme d'ETF UCITS avec le lancement de quatre nouvelles stratégies sectorielles offrant une exposition ciblée au S&P 500. Ces nouveaux fonds couvrent les secteurs de la finance, de la technologie, de la consommation discrétionnaire et des services de communication.

Ces nouveaux fonds, adossés au S&P 500, comprennent les Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF, Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF, Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF et Franklin S&P 500 Communication Services UCITS ETF.

Les quatre ETF sont cotés sur Deutsche Börse Xetra depuis le 12 mai, puis sur Borsa Italiana et le London Stock Exchange depuis le 14 mai. Ils seront enregistrés à la distribution dans plusieurs pays européens, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni.

"Les actions américaines restent une brique d'allocation centrale pour de nombreux clients en France et au Benelux, tandis que certains investisseurs recherchent désormais des allocations plus ciblées", souligne Bérengère Blaszczyk, directrice France et Benelux de Franklin Templeton.

"Ces nouveaux ETF UCITS offrent des outils de précision pour accéder à des segments clés du marché actions américain et s'inscrivent dans notre volonté d'élargir notre offre afin d'aider les investisseurs à affiner la construction de portefeuille et la gestion des risques", ajoute-t-elle.

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