 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Franklin Templeton étoffe sa gamme d'ETF S&P 500
information fournie par AOF 19/05/2026 à 09:33

(Zonebourse.com) - Franklin Templeton annonce l'élargissement de sa gamme d'ETF UCITS avec le lancement de quatre nouvelles stratégies sectorielles offrant une exposition ciblée au S&P 500. Ces nouveaux fonds couvrent les secteurs de la finance, de la technologie, de la consommation discrétionnaire et des services de communication.

Ces nouveaux fonds, adossés au S&P 500, comprennent les Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF, Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF, Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF et Franklin S&P 500 Communication Services UCITS ETF.

Les quatre ETF sont cotés sur Deutsche Börse Xetra depuis le 12 mai, puis sur Borsa Italiana et le London Stock Exchange depuis le 14 mai. Ils seront enregistrés à la distribution dans plusieurs pays européens, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni.

"Les actions américaines restent une brique d'allocation centrale pour de nombreux clients en France et au Benelux, tandis que certains investisseurs recherchent désormais des allocations plus ciblées", souligne Bérengère Blaszczyk, directrice France et Benelux de Franklin Templeton.

"Ces nouveaux ETF UCITS offrent des outils de précision pour accéder à des segments clés du marché actions américain et s'inscrivent dans notre volonté d'élargir notre offre afin d'aider les investisseurs à affiner la construction de portefeuille et la gestion des risques", ajoute-t-elle.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La frégate française FDI Amiral Ronarc'h à Göteborg
    La Suède va commander quatre frégates au français Naval Group
    information fournie par Reuters 19.05.2026 10:25 

    La Suède a annoncé mardi la commande de quatre frégates ‌auprès du groupe français Naval Group, pour un investissement total d'environ 40 milliards de couronnes suédoises (3,7 milliards d'euros environ) et une première livraison attendue ​en 2030. L'achat du modèle ... Lire la suite

  • Logo du groupe sidérurgique ArcelorMittal à Basse-Indre
    Vallourec chute en Bourse après une cession d'actions par ArcelorMittal
    information fournie par Reuters 19.05.2026 09:52 

    L'action Vallourec chute en ‌Bourse mardi après la cession par ArcelorMittal d'environ 23,9 ​millions d'actions du fabricant français de tubes en acier, représentant environ 10,0% de son capital social, pour près de 667 ​millions de dollars américains (573,02 millions ... Lire la suite

  • Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX à la bourse de Francfort
    L'Europe ouvre dans le vert, regain d'espoir sur le Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 19.05.2026 09:42 

    Les principales Bourses européennes avancent ‌mardi en début de séance, encouragées par les déclarations du président américain Donald ​Trump, qui a annoncé avoir suspendu un bombardement prévu contre l'Iran et estimé qu'un accord avec Téhéran était possible. À ... Lire la suite

  • Un logo Soitec entouré de semi-conducteurs (crédit photo : Adobe Stock )
    Avis d'analystes : Morgan Stanley dope Soitec
    information fournie par Zonebourse 19.05.2026 09:32 

    Les semiconducteurs restent sous le feu des projecteurs. Les voisins isérois, ST et Soitec, bénéficient de relèvements de cours cible. Alstom : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 28 à 27 EUR. Amundi : Deutsche Bank maintient sa recommandation ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
110,4 +0,65%
CAC 40
8 037,6 +0,63%
VALLOUREC
24,23 -7,06%
NANOBIOTIX
39,14 -8,38%
SOITEC
145,2 +3,53%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank