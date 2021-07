Franklin Templeton enrichit sa gamme de fonds alternatifs liquides

(NEWSManagers.com) - Franklin Templeton lance le Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund et le Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund. Ces deux nouveaux fonds portent à huit le nombre total de stratégies alternatives liquides de la gamme Franklin Templeton Alternatives Funds (FTAF). Ils seront enregistrés dans 11 pays européens, dont l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni.

L'objectif d'investissement du Franklin K2 Cat Bond Fund est de dégager des rendements ajustés aux risques attrayants et un revenu courant convaincant sur la durée, avec une corrélation limitée à d'autres classes d'actifs, en investissant dans un portefeuille d'obligations liées aux catastrophes naturelles. Le Franklin K2 Athena Risk Premia Fund, quant à lui, vise à obtenir une appréciation du capital à long terme avec une volatilité moindre par rapport aux marchés d'actions plus larges et une corrélation nettement moindre avec les classes d'actifs traditionnelles sur un cycle de marché complet en appliquant diverses stratégies de prime de risque.

Le Franklin K2 Cat Bond Fund est géré par Jonathan Malawer, managing director, responsable d' ILS, Commodities and Environmental Strategies. Basé à New York, l' intéressé a rejoint K2 Advisors en 2007 et dirige les stratégies relatives aux titres liés à l'assurance, aux matières premières et à l'environnement. Il est également responsable de l'évaluation et de la sélection des gérants de fonds alternatifs dans ces stratégies. Quant au Franklin K2 Athena Risk Premia Fund, il est géré par Paul Fraynt, responsable d' Alternative Risk Premia. Egalement basé à New York, Paul Fraynt a rejoint K2 Advisors en 2017.

Initialement lancée en octobre 2019, la gamme FTAF offre aux investisseurs européens l'accès à des stratégies alternatives liquides dans un format OPCVM avec une liquidité et une transparence quotidienne de la part de K2 Advisors via sa plateforme de comptes gérés (MAP).