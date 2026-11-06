Franklin Templeton en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre -

** L'action du gestionnaire d'actifs Franklin Templeton

BEN.N a progressé de 1,8% à 32,8 dollars lors de la séance matinale

** La société annonce un BPA ajusté de 94 centimes au quatrième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 77 centimes, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires d'exploitation du quatrième trimestre a progressé de 4% en glissement annuel, à 2,43 milliards de dollars

** Les entrées nettes à long terme ont atteint 20,8 milliards de dollars au cours du trimestre considéré

** Le gestionnaire d'actifs indique avoir enregistré des flux positifs dans toutes les régions et sur tous les canaux au cours de l'exercice 2026

** Sur 14 analystes, quatre recommandent d’« acheter » le titre, huit de « conserver » et deux de « vendre »; leur objectif de cours médian est de 35 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse de 37% depuis le début de l'année