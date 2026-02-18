 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Franklin Templeton élargit sa gamme avec un fonds obligataire 2031
information fournie par AOF 18/02/2026 à 10:34

(AOF) - Franklin Templeton annonce le lancement d'un fonds obligataire à échéance fixe de cinq ans, le FTGF Franklin Responsible Income 2031 Fund, ouvert aux souscriptions du 17 février 2026 au 16 février 2027. Conçu pour être détenu jusqu'à son échéance en février 2031, le fonds vise à générer un revenu régulier tout en cherchant à préserver le capital. La gestion sera assurée par l'équipe obligataire européenne dirigée par Rod MacPhee, Piero Del Monte et Emmanuel Teissier.

Le portefeuille sera composé d'obligations d'Etat et d'obligations d'entreprises libellées en euros, avec jusqu'à 70% de haut rendement et au moins 30% d'Investment Grade. La qualité de crédit moyenne cible est de BB+/BB.

Reposant sur une analyse fondamentale des émetteurs, la stratégie vise à conserver la majorité des titres jusqu'à maturité afin de limiter le risque de réinvestissement. Le fonds est classé Article 8 selon le règlement SFDR.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un abri-bus inondé dans le centre-ville de Saintes, le 18 février 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )
    Crues: un homme porté disparu dans la Loire, l'eau continue de monter
    information fournie par AFP 18.02.2026 11:13 

    Un homme est porté disparu mercredi après avoir chaviré sur la Loire et l'eau continue de monter dans quatre départements de l'ouest de la France en vigilance rouge, une situation qui risque de s'aggraver avec l'arrivée de la tempête Pedro et de forts coefficients ... Lire la suite

  • ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Casino repousse la date de publication de ses résultats 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 11:11 

    Le groupe Casino, très endetté, repousse jusqu'au 31 mars au plus tard la publication de ses résultats annuels, en raison de "la poursuite des négociations" concernant sa "structure financière", a-t-il annoncé mercredi. Le distributeur (Monoprix, Franprix, CDiscount...) ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Glencore renoue avec les bénéfices en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 11:10 

    L'action du géant suisse Glencore grimpe mercredi en Bourse après la publication de ses résultats pour 2025 au terme d'une année complexe, marquée par une envolée des cours du cuivre et des métaux précieux et une chute du charbon et pétrole. Le groupe, basé à Baar ... Lire la suite

  • Un avion de combat Rafale stationne sur la base aérienne 120 de Cazaux, dans le sud-ouest de la France le 29 janvier 2026 ( AFP / Philippe LOPEZ )
    Exercice "Orion-26": l'armée française s'entraîne à conquérir la supériorité aérienne
    information fournie par AFP 18.02.2026 11:09 

    Avec son exercice majeur "Orion 26", l'armée française s'entraîne avec des militaires de 24 pays alliés à conquérir la supériorité aérienne, préalable indispensable à toute opération militaire, mobilisant aussi bien les moyens spatiaux et cyber que les forces spéciales. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank