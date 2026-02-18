Franklin Templeton élargit sa gamme avec un fonds obligataire 2031

(AOF) - Franklin Templeton annonce le lancement d'un fonds obligataire à échéance fixe de cinq ans, le FTGF Franklin Responsible Income 2031 Fund, ouvert aux souscriptions du 17 février 2026 au 16 février 2027. Conçu pour être détenu jusqu'à son échéance en février 2031, le fonds vise à générer un revenu régulier tout en cherchant à préserver le capital. La gestion sera assurée par l'équipe obligataire européenne dirigée par Rod MacPhee, Piero Del Monte et Emmanuel Teissier.

Le portefeuille sera composé d'obligations d'Etat et d'obligations d'entreprises libellées en euros, avec jusqu'à 70% de haut rendement et au moins 30% d'Investment Grade. La qualité de crédit moyenne cible est de BB+/BB.

Reposant sur une analyse fondamentale des émetteurs, la stratégie vise à conserver la majorité des titres jusqu'à maturité afin de limiter le risque de réinvestissement. Le fonds est classé Article 8 selon le règlement SFDR.