Franklin Templeton développe son premier ETF à gestion active dédié aux investisseurs européens
information fournie par AOF 06/11/2025 à 15:15

(AOF) - Franklin Templeton annonce le lancement de son premier ETF à gestion active dédié aux investisseurs européens – le Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF2. Ce nouvel ETF a été coté sur la Deutsche Börse Xetra le 30 octobre, et sur le London Stock Exchange, sur Euronext Paris et sur Borsa Italiana le 3 novembre. Il est enregistré en Autriche, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande (pays du domicile), au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne et en Suède.

Il s'agit du sixième ETF d'actions américaines de la société, illustrant son engagement à offrir une large gamme d'expositions aux actions américaines, comprenant à la fois des ETF indiciels et des ETF actifs.

Il est géré par ClearBridge Investments, un gérant d'investissement spécialisé de Franklin Templeton qui gère 200 milliards de dollars et compte 20 ans d'expérience dans les petites et moyennes capitalisations.

