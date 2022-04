Franklin Templeton boucle l’acquisition de Lexington

(NEWSManagers.com) - Franklin Templeton a bouclé l’acquisition de Lexington Partners, une société de private equity secondaire et de fonds de co-investissements, le 1er avril.

Cette opération, annoncée en novembre dernier, doit permettre à la société américaine qui gère plus de 1.500 milliards de dollars, de renforcer ses stratégies alternatives, qui représentent désormais plus de 200 milliards de dollars d’actifs. Lexington, qui gérait 57 milliards de dollars au 31 mars, conservera sa marque et ses stratégies.