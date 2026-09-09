Franklin Templeton : acquisition majoritaire dans Stoneshield Capital

(Zonebourse.com) - Franklin Templeton, Inc., par l'intermédiaire de sa filiale spécialisée dans l'immobilier, Clarion Partners, LLC, annonce avoir conclu un accord définitif en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Stoneshield Capital. Cette opération permettra de tripler les encours sous gestion de Clarion en Europe, pour les porter à 13 milliards de dollars (11 milliards d'euros), et d'accroître de 12% ses encours sous gestion totaux, à 82 MdsUSD (72 MdsEUR). Les encours sous gestion de Franklin Templeton dans les investissements alternatifs dépasseront ainsi 300 MdsUSD (265 MdsEUR).

La finalisation de l'opération est prévue au 4e trimestre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment de l'accomplissement de certaines formalités réglementaires.

Stoneshield est un acteur majeur de la gestion d'actifs réels en Europe, spécialisé par secteur, avec 9 MdsUSD (8 MdsEUR) d'encours sous gestion. Ses stratégies d'investissement sont thématiques et ciblent des secteurs où l'offre est limitée, notamment le résidentiel et le logement étudiant, les infrastructures numériques, les sciences et l'innovation, l'hôtellerie et les infrastructures critiques.

Avec l'intégration de Stoneshield, Clarion renforce sa présence en Europe, en complétant son expertise existante dans la logistique institutionnelle et les actifs immobiliers loués dans le cadre de baux nets par les expertises de Stoneshield dans les infrastructures numériques, le résidentiel et le stockage industriel.

L'offre d'investissement de Stoneshield comprend une gamme de fonds opportunistes diversifiés fermés, ainsi qu'une plateforme d'investissement spécifiquement dédiée au logement étudiant et au résidentiel.

La société détient également des participations stratégiques dans plusieurs des principales plateformes d'actifs réels en Europe, qui comptent aussi parmi celles affichant les plus fortes croissances, notamment MiCampus, l'une des plus grandes plateformes européennes de résidences étudiantes dédiées (PBSA) ; Solaria, l'un des principaux développeurs européens d'infrastructures d'énergies renouvelables et d'intelligence artificielle ; Exolum, l'un des principaux propriétaires et opérateurs d'infrastructures énergétiques critiques au service du secteur des combustibles liquides ; Neinor Homes, le premier promoteur immobilier résidentiel en Espagne ; et Meliá Hotels International, l'un des plus grands groupes hôteliers au monde.

Stoneshield deviendra la plateforme dédiée de Clarion pour les investissements opportunistes en Europe et conservera ses bureaux en Espagne, au Portugal, en Irlande, au Royaume-Uni et au Luxembourg. Dans le cadre de l'opération, les cofondateurs Juan Pepa et Felipe Morenés resteront pleinement engagés dans la direction de Stoneshield sur le long terme et conserveront la responsabilité de la stratégie d'investissement, du développement et des activités quotidiennes de la société.

En étroite collaboration avec les équipes de Clarion Partners et de Franklin Templeton, ils joueront également un rôle central dans le développement de la plateforme européenne d'actifs réels de la société, dans l'élaboration de nouvelles stratégies d'investissement dans leurs domaines d'expertise et dans la création de produits innovants destinés aux clients institutionnels et aux clients de la gestion de patrimoine à travers le monde.

Ensemble, ils continueront à saisir des opportunités de croissance stratégique à travers de nouvelles thématiques d'investissement, une expansion géographique et des acquisitions ciblées.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.