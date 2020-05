Franklin Templeton acquiert un fournisseur de tech pour gérants de fortune

(NEWSManagers.com) -

Le gestionnaire américain Franklin Templeton a mis la main sur AdvisorEngine, une société fondée en 2014 qui fournit la technologie spécifique aux sociétés de conseil indépendantes aux Etats-Unis. Le montant de l'acquisition n'a pas filtré.

AdvisorEngine fournit son expertise technologique à plus de 1.200 sociétés de conseil aux Etats-Unis gérant ensemble plus de 600 milliards de dollars. Cela inclut des gérants de fortune indépendants, des brokers ainsi que des banques et des assurances.

Les deux sociétés travailleront en binôme à la création de nouvelles solutions propriétaires dont de nouveaux outils de planification financière ou encore de construction de portefeuille digitale.

AdvisorEngine poursuivra le développement de sa plateforme qui comprend des outils de gestion relations clients, de gestion de portefeuille, des services de marketing et de reporting ainsi qu'un robo-advisor. La firme a également fait savoir qu'elle n'abandonnera pas sa stratégie de plateforme d'architecture ouverte.