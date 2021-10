Franklin Resources acquiert une société de gestion quantitative

(NEWSManagers.com) - Franklin Resources, la société de gestion qui opère sous le nom de Franklin Templeton, a annoncé l'acquisition d'O'Shaughnessy Asset Management (" OSAM" ), une société de gestion d'actifs quantitative basée à Stamford et qui revendique 130 milliards de dollars d'actifs en comptes ségrégués (SMA).

Créée en 1996, OSAM avait lancé en 2019 une plateforme baptisée Canvas de solutions d'indexation personnalisées qui intéresse particulièrement Franklin Resources. Elle a connu une forte expansion depuis sa création, représentant actuellement 1,8 milliard de dollars sur le total de 6,4 milliards de dollars d'actifs sous gestion d'OSAM au 31 août 202, indique Franklin Resources dans un communiqué.

" Les progrès technologiques remodèlent la façon dont les solutions financières sont fournies, et nous continuons à investir dans des technologies innovantes pour améliorer les rendements des clients et leur expérience" , a déclaré Jenny Johnson, directrice générale de Franklin Templeton. " L'indexation personnalisée s'aligne sur notre engagement à apporter une personnalisation sophistiquée à un public d'investisseurs plus large, et je suis ravie d'accueillir l'équipe d'OSAM au sein de Franklin Templeton." Cette équipe est composée dune quarantaine de personnes, précise le communiqué. La transaction, dont le prix n'a pas été dévoilé, devrait être finalisée au quatrième trimestre.