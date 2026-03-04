Frank Yeary va quitter la présidence du conseil d'administration d'Intel
Dans un communiqué diffusé hier soir après la clôture des marchés américains, le fabricant de semi-conducteurs rappelle que Yeary, qui avait rejoint le conseil en 2009 avant d'en prendre la tête en 2023, est à l'origine du recrutement de Lip-Bu Tan, le directeur général du groupe depuis mars 2025.
Depuis l'arrivée de ce dernier, le cours de Bourse du concepteur de puces s'est redressé de plus de 105%.
Craig Barratt, un cadre dirigeant passé chez Qualcomm, Intel et Google, avait été nommé en tant qu'administrateur indépendant en novembre 2025. Il a notamment occupé les fonctions de directeur général chez Atheros Communications, un spécialiste des puces sans fil dont il avait chapeauté l'introduction en Bourse.
Il a également dirigé pendant un temps la division de produits Ethernet, de photonique et de réseaux d'Intel.
Son nom ne doit pas être confondu avec celui de Craig Barrett, l'ancien PDG du groupe, qui avait quitté l'entreprise en 2009.
A la Bourse de New York, l'action Intel progressait de 3,5% mercredi matin dans le sillage de ces annonces, à comparer avec un gain de 0,6% pour l'indice S&P 500.
