 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Frank Yeary va quitter la présidence du conseil d'administration d'Intel
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 16:59

Intel a annoncé mardi soir que Craig Barratt remplacerait Frank Yeary à la présidence de son conseil d'administration à l'issue de sa prochaine assemblée générale, prévue le 13 mai prochain.

Dans un communiqué diffusé hier soir après la clôture des marchés américains, le fabricant de semi-conducteurs rappelle que Yeary, qui avait rejoint le conseil en 2009 avant d'en prendre la tête en 2023, est à l'origine du recrutement de Lip-Bu Tan, le directeur général du groupe depuis mars 2025.

Depuis l'arrivée de ce dernier, le cours de Bourse du concepteur de puces s'est redressé de plus de 105%.

Craig Barratt, un cadre dirigeant passé chez Qualcomm, Intel et Google, avait été nommé en tant qu'administrateur indépendant en novembre 2025. Il a notamment occupé les fonctions de directeur général chez Atheros Communications, un spécialiste des puces sans fil dont il avait chapeauté l'introduction en Bourse.

Il a également dirigé pendant un temps la division de produits Ethernet, de photonique et de réseaux d'Intel.

Son nom ne doit pas être confondu avec celui de Craig Barrett, l'ancien PDG du groupe, qui avait quitté l'entreprise en 2009.

A la Bourse de New York, l'action Intel progressait de 3,5% mercredi matin dans le sillage de ces annonces, à comparer avec un gain de 0,6% pour l'indice S&P 500.

Valeurs associées

INTEL
45,3200 USD NASDAQ +5,15%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank