François Michel nommé directeur général de GTT
15/12/2025

GTT annonce la nomination de François Michel en qualité de directeur général, à compter du 5 janvier 2026, décision prise à l'unanimité par son conseil d'administration et qui permet au groupe de retrouver une gouvernance dissociée.

Sa candidature a été retenue pour "son expérience managériale, sa maîtrise des enjeux technologiques propres à GTT et à son secteur, ainsi que pour sa vision stratégique", selon le spécialiste des technologies de confinement pour le GNL.

Depuis 2022, François Michel était administrateur délégué - chief executive officer de John Cockerill, groupe technologique actif dans l'énergie, la défense, l'hydrogène vert, la métallurgie et les services aux industries.

Dans ses nouvelles fonctions, il aura pour mission de poursuivre la mise en oeuvre de la stratégie de GTT, en renforçant l'innovation technologique et l'excellence opérationnelle, tout en soutenant son effort de diversification et son développement.

