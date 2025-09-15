François Collet prend la succession de Jean-Charles Mériaux chez DNCA

Annoncé en début d’année, le départ à la retraite de Jean-Charles Mériaux est désormais officiel. Il quitte DNCA et passe la main, comme prévu, à François Collet, qui est nommé directeur de la gestion à compter du 1 er octobre.

François Collet exerce la fonction de directeur adjoint de la gestion auprès de Jean-Charles Mériaux depuis 2023. Il anime, depuis 2017, l’équipe de gestion en charge du fonds DNCA Invest Alpha Bonds, dont l’encours atteint désormais 20 milliards d’euros. Il s’agit du plus gros fonds de la société de gestion du groupe Natixis Investment Managers. François Collet avait déjà travaillé chez DNCA en tant que gérant obligataire entre 2003 et 2006, avant de partir à La Française AM.

Dans le même temps, Géraldine Courtois Prévert a été nommée directrice des opérations à compter du 1 er août. Elle a succédé à Grégoire Scheiff, qui prend également sa retraite. Géraldine Courtois Prévert a rejoint DNCA en 2016 au poste de directrice financière, après avoir travaillé au sein du groupe BPCE.

DNCA fête 25 ans cette année. Ses encours se montent à 46,3 milliards d’euros.

Laurence Marchal