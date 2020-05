Franck Dixmier : «Il existe des opportunités sur le marché du crédit, mais il faut être sélectif»

Franck Dixmier, directeur des gestions obligataires chez Allianz Global Investors. (© DR)

Franck Dixmier, directeur des gestions obligataires chez Allianz Global Investors a accordé un entretien au Revenu. Il revient sur la situation économique dans le contexte actuel de crise sanitaire et livre ses recommandations en termes d'investissements obligataires.

Les banques centrales et les gouvernements ont-ils bien réagi à la crise ?

Nous n'avons jamais vu dans l'Histoire une réponse aussi massive et synchronisée de la part des banques centrales et des gouvernements. Face à la crise enclenchée par la pandémie, qui a entraîné une chute record de l'activité mondiale, ils ont réagi avec une rapidité inédite et de façon remarquable.

Les banques centrales sont intervenues très tôt, avec le message fort qu'elles feraient whatever it takes [tout ce qu'il faut] pour éviter la désintégration des marchés.

Ces interventions massives avaient deux objectifs : assurer une transmission efficace de la politique monétaire et créer un acheteur de dernier ressort pour absorber la dette publique, afin de répondre à l'attitude whatever it costs [coûte que coûte] des gouvernements.

Jusqu'à présent, elles ont été efficaces. Mais la frontière entre politique monétaire et politique budgétaire n'a jamais été aussi floue.

Quel est votre scénario économique pour 2020 et 2021 ?

L'économie mondiale est entrée dans la plus profonde récession depuis la Seconde Guerre mondiale. Le choc de l'offre et de la demande et l'effondrement des prix du pétrole sont visibles dans les statistiques en avril.

Nous prévoyons que la reprise mondiale sera échelonnée et longue,