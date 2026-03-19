France-Vincent Bolloré renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits de corruption au Togo

L'homme d'affaires Vincent Bolloré sera jugé devant un tribunal correctionnel pour "corruption d’agent public étranger", a-t-on appris jeudi du Parquet national financier (PNF), confirmant une information du quotidien Le Monde.

En juillet dernier, le PNF avait requis un procès pour Vincent Bolloré pour corruption dans un dossier lié à la gestion des ports de Lomé au Togo, et de Conakry, en Guinée.

Selon l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, les faits de corruption portent sur le territoire national, à Puteaux (Hauts-de-Seine) où se trouve le siège social du groupe Bolloré, ainsi qu'au Togo, courant 2009, 2010 et 2011.

Vincent Bolloré, fondateur du groupe de logistique du même nom dont il a confié la direction à son fils Cyrille, est aussi renvoyé devant la justice pour "complicité d'abus de confiance" à Puteaux et au Togo courant 2009 et 2010, ainsi qu'en Guinée courant 2010 et 2011.

Selon Le Monde, la justice soupçonne le groupe Bolloré d'avoir conseillé, à moindre coût, les campagnes de Faure Gnassingbé et d’Alpha Condé, candidats victorieux respectivement à la présidence du Togo et de la Guinée en 2010, en échange de la gestion de leurs ports principaux. L'audience devrait se tenir du 7 au 17 décembre, ajoute le quotidien.

Contactés, les représentants de Vincent Bolloré et du groupe Bolloré n'avaient pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires.

(Sudip Kar-Gupta et Gianluca Lo Nostro, rédigé par Blandine Hénault, édité par Zhifan Liu)