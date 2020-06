France : une économie à la croisée des chemins

En Île-de-France la réouverture des cafés et restaurants, le 2 juin, se limite aux terrasses. (© AFP)

L'économie redémarre peu à peu dans l'Hexagone, mais Bercy revoit à la baisse ses prévisions de croissance. Un plan de relance est imminent.

Le PIB français s'est finalement contracté de 5,3% (sur trois mois) au premier trimestre, soit moins que les 5,8% estimés initialement par l'Insee. L'institut s'attend néanmoins à une chute «d'environ 20%» au deuxième trimestre et le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, table désormais sur un recul de 11% cette année, contre 8% auparavant.

La fin des huit semaines de confinement a donné le coup d'envoi au redémarrage de l'activité. «L'économie française a touché son point bas en avril, explique dans une étude Bruno Cavalier, chef économiste chez Oddo BHF. Elle opérait alors à 66% de ses capacités utilisées avant le confinement. À la fin mai, l'activité est revenue à 80% de ce niveau. Les indicateurs avancés suggèrent qu'en juin on devrait approcher de 90%.»

L'économie française pourrait toutefois ne pas retrouver son niveau d'avant-crise avant au moins 2022.

Reprise sous contraintes

Du côté du secteur privé, l'indice PMI Composite reflétant l'activité dans l'industrie et les services est passé de 11,1 à 30,5 points entre avril et mai. Mais il reste sous le seuil de 50 séparant contraction et expansion.

La productivité des entreprises est en outre contrainte par les mesures sanitaires (distanciation sociale, capacités d'accueil limitées...). Des faillites sont inévitables. Du côté des ménages,