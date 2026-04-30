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France : une croissance nulle du PIB au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 07:44

Le produit intérieur brut (PIB) en volume de la France marque le pas au 1er trimestre 2026 par rapport au trimestre précédent (0,0% après 0,2% au 4e trimestre 2025), selon la première estimation en données CVS-CJO de l'INSEE.

Dans le détail, la contribution de la demande intérieure (hors stocks) à la croissance du PIB est nulle ce trimestre, la consommation des ménages reculant légèrement (-0,1%) et la formation brute de capital fixe se repliant (-0,4%).

La contribution du commerce extérieur à la croissance est fortement négative (-0,7 point), avec une chute de 3,8% des exportations pour des importations en recul de 1,7%, mais celle des variations de stocks est fortement positive ( 0,8 point).

Par ailleurs, l'INSEE indique que les dépenses de consommation des ménages en biens rebondissent en mars sur un mois ( 0,7% en volume après -1,4% en février), portées par la consommation de biens fabriqués ( 1,6% après -2,1%).

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