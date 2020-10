Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Un suspect arrêté après l'agression d'un prêtre orthodoxe à Lyon Reuters • 31/10/2020 à 20:26









(Actualisé avec arrestation d'un suspect) PARIS, 31 octobre (Reuters) - Un suspect a été arrêté samedi quelques heures après l'agression d'un prêtre orthodoxe blessé par balle à Lyon (Rhône) devant son église, a-t-on appris de source policière, mais les enquêteurs ne privilégient à ce stade aucune hypothèse sur ses motivations. Rien ne permet dans l'immédiat d'affirmer que le suspect interpellé et placé en garde à vue est bien l'agresseur, a-t-on précisé de même source. Le prêtre, de nationalité grecque, était en train de fermer les portes de l'église vers 16h00 (15h00 GMT) lorsqu'il a été visé par deux coups de feu. Il a reçu les premiers soins d'urgence sur place avant d'être hospitalisé et son pronostic vital est engagé. Il a déclaré aux secours qu'il ne connaissait pas son agresseur. Une information judiciaire a été ouverte pour tentative d'assassinat mais aucune hypothèse n'est privilégiée à ce stade sur le mobile des faits, a précisé le parquet de Lyon, tout en disant rester "en contact étroit" avec le parquet national antiterroriste (PNAT). Le ministère de l'Intérieur a activé une cellule de crise, a annoncé de son côté le Premier ministre, Jean Castex, en déplacement à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine Maritime), où un prêtre catholique avait été assassiné dans son église en 2016. Annonçant qu'il rentrait en urgence à Paris, Jean Castex a affirmé "l'entière détermination du gouvernement et de la République pour permettre à tous et à chacun de pratiquer son culte en toute sécurité et en toute liberté". L'attaque de Lyon intervient deux jours après qu'un Tunisien de 20 ans a tué trois personnes dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption de Nice, et deux semaines après l'assassinat, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) par un Russe d'origine tchétchène de 18 ans d'un professeur d'histoire-géographie qui avait fait quelques jours avant un cours sur la liberté d'expression lors duquel il avait montré une caricature de Mahomet. SUR AL JAZIRA, MACRON REGRETTE DES "MALENTENDUS" Le gouvernement a relevé jeudi le niveau d'alerte du dispositif Vigipirate au niveau "urgence attentat" dans toute la France et annoncé le renforcement de la protection des lieux de culte. Les effectifs du dispositif Sentinelle doivent notamment être portés de 3.000 à 7.000 hommes. L'attaque de Nice a eu lieu le jour de la célébration par les musulmans de l'anniversaire du prophète Mahomet. Des manifestations ont par ailleurs eu lieu ces derniers jours dans plusieurs pays musulmans contre la défense par la France et par Emmanuel Macron du droit au blasphème et à la caricature. Le président français a défendu sa conception de la laïcité tout en réfutant toute stigmatisation de la communauté musulmane dans une interview diffusée samedi par la chaîne de télévision Al Jazira. "Pour la première fois, alors même que nous vivions ces attentats, il y a eu des réactions très fortes, je dirais, à l'international pour attaquer la France sur la base de beaucoup de malentendus", a-t-il dit. "Je veux redire que la France est un pays attaché à la liberté de culte et ce qu'on appelle souvent la laïcité. (...) Contrairement à ce que j'ai beaucoup entendu ces derniers jours, c'est que notre pays est un pays qui n'a de problème avec aucune religion au monde parce que d'ailleurs, elles s'y exercent toutes librement." (Catherine Lagrange, Sarah White, Nicolas Delame et Marc Angrand, avec Lefteris Papadimas à Athènes)

