France: TotalEnergies ne fera pas appel après sa condamnation pour "pratiques commerciales trompeuses"
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 14:45

Un panneau de TotalEnergies dans une station-service

Un panneau de TotalEnergies dans une station-service

TotalEnergies a déclaré vendredi que TotalEnergies SE, TotalEnergies Electricité et Gaz France ne feront pas appel à la condamnation du groupe pétrolier par le tribunal judiciaire de Paris pour "pratiques commerciales trompeuses" liées à une campagne de communication datant de 2021 sur ses engagements climatiques.

Jeudi, TotalEnergies a été condamné à verser 8.000 euros à trois organisations non gouvernementales (ONG) "en réparation de leur préjudice moral" et à payer un total de 15.000 euros pour couvrir leurs frais de justice après que celles-ci l'ont accusé d'allégations trompeuses au sujet de son ambition de neutralité carbone.

Le groupe a également été contraint de retirer de son site internet toutes les déclarations relatives à la neutralité carbone et à la transition énergétique jugées trompeuses, et de publier un lien vers la décision judiciaire, dans un délai d'un mois, sous peine de se voir infliger des sanctions pouvant atteindre 20.000 euros par jour.

"N’en déplaise à tous ceux qui veulent continuer à nous accuser de 'greenwashing' en dépit de tout ce que nous avons déjà accompli pour la transition énergétique en France et dans le monde, nous sommes fiers de mettre toutes nos énergies au service du quotidien de nos clients, de contribuer à la sécurité énergétique globale, et de participer à la construction du système énergétique de demain", a déclaré vendredi le groupe dans un communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

    Greenpeace , les ennemis de la terre n'aiment pas les entreprises française et devraient plutôt s'occuper des vrais pollueurs :inde , chine , états unis . ces ONG ne font rien , brassent du vent et devraient plutôt remercier TOTAL pour tout ses efforts .

