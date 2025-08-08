France: taux de chômage stable au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/08/2025 à 07:42









(Zonebourse.com) - Au deuxième trimestre 2025, le taux de chômage en France (hors Mayotte) au sens du BIT (Bureau international du travail) s'établit à 7,5% de la population active, stable par rapport au premier trimestre pour lequel l'estimation est rehaussée (+0,1 point).



Le taux de chômage demeure ainsi légèrement supérieur à son précédent point bas depuis 1982 (7,1% au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023), mais nettement au-dessous de son pic de mi-2015 (-3 points).



Le nombre de chômeurs augmente de 29.000 par rapport au trimestre précédent, à 2,4 millions de personnes. En outre, le 'halo autour du chômage' (personnes comptées comme inactives au sens du BIT) s'accroit de 21.000 à 1,9 million.





