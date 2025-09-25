France : stabilité de la confiance des ménages en septembre

(AOF) - En septembre 2025, la confiance des ménages est stable. À 87, l’indicateur qui la synthétise est inchangé et demeure au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024). Le solde d’opinion relatif à la capacité d’épargne future des ménages atteint un maximum historique.

L'opinion des ménages concernant leur situation financière personnelle future est quasi stable. Le solde d'opinion associé gagne un point et se rapproche de sa moyenne de longue période. Celui relatif à leur situation financière passée est stable et demeure au niveau de sa moyenne de longue période.

En septembre 2025, la proportion de ménages estimant qu'il est opportun, dans la situation économique actuelle, de faire des achats importants diminue nettement. Le solde correspondant perd quatre points et atteint son plus bas niveau depuis août 2024. Il s'éloigne encore de sa moyenne de longue période.

En septembre 2025, l'opinion des ménages concernant leur capacité d'épargne, actuelle comme future, se renforce. Le solde d'opinion relatif à leur capacité d'épargne future gagne trois points, atteignant un maximum historique, et celui correspondant à leur capacité d'épargne actuelle gagne deux points. Les deux soldes se situent nettement au-dessus de leur moyenne de longue période.

La part des ménages estimant qu'il est opportun d'épargner rebondit légèrement : le solde d'opinion associé gagne un point, après en avoir perdu six le mois précédent. Il demeure bien au-dessus de sa moyenne de longue période.