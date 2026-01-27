France-Stabilité de la confiance des ménages en janvier

La confiance des ménages en France est restée stable en janvier, comme attendu, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée mardi par l'Insee.

L'indicateur qui synthétise cette confiance ressort à 90 en janvier comme en décembre (non révisé), ont révélé les données.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur un indice à 90 en janvier.

"En janvier 2026, la part des ménages estimant qu'il est opportun d’épargner diminue nettement. Le solde d’opinion correspondant perd quatre points mais reste bien au-dessus de sa moyenne de longue période", souligne l'Insee dans un communiqué.

