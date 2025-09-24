France-Sanofi condamné à verser €150,7 mlns à la Cnam pour pratiques anticoncurrentielles

La Cour d’appel de Paris a annoncé mercredi avoir condamné Sanofi SASY.PA et Sanofi Winthrop Industrie à payer 150,7 millions d'euros à la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) à titre de dommages-intérêts, en réparation d'un préjudice subi du fait de pratiques anticoncurrentielles.

La décision de la Cour confirme une décision de l'Autorité de la concurrence, qui avait sanctionné en 2013 les deux sociétés "pour avoir mis en place une stratégie de dénigrement à l’encontre des génériques de Plavix®, l’un des médicaments les plus vendus dans le monde et premier poste de remboursement de l’Assurance maladie en France", selon un communiqué.

