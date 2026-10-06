France-Repli inattendu de la production industrielle en août

La production industrielle de la France a baissé de façon inattendue en août, de 0,3%, montrent les données publiées mardi par l'Insee.

Les analystes interrogés par Reuters avaient tablé en moyenne sur une hausse de 0,2% d'un mois sur l'autre en août.

Et en juillet, la production industrielle a finalement baissé davantage qu'initialement anticipé, reculant de 0,6% contre -0,4% en première estimation, en raison de la révision à la baisse des données sur la production et le transport d'électricité, a précisé l'Insee.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)