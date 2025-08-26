France: repli de la confiance des ménages en août
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 09:02
Si l'opinion des ménages concernant leur situation financière personnelle passée gagne un point, celle relative à leur situation future se dégrade légèrement de deux points, atteignant son plus bas niveau depuis septembre 2023.
Leur opinion sur le niveau de vie en France diminue de nouveau et leurs craintes au sujet de l'évolution du chômage rebondissent légèrement. Enfin, la part des ménages considérant que les prix vont accélérer au cours des 12 prochains mois augmente de nouveau.
