France: repli de la confiance des ménages en août information fournie par Cercle Finance • 26/08/2025 à 09:02









(Zonebourse.com) - Après trois mois de stabilité, la confiance des ménages français se replie légèrement selon l'Insee, dont l'indicateur synthétique diminue d'un point à 87 en août, et atteint ainsi son plus bas niveau depuis octobre 2023.



Si l'opinion des ménages concernant leur situation financière personnelle passée gagne un point, celle relative à leur situation future se dégrade légèrement de deux points, atteignant son plus bas niveau depuis septembre 2023.



Leur opinion sur le niveau de vie en France diminue de nouveau et leurs craintes au sujet de l'évolution du chômage rebondissent légèrement. Enfin, la part des ménages considérant que les prix vont accélérer au cours des 12 prochains mois augmente de nouveau.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.