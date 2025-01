France: repli de 0,1% du PIB au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Le PIB de la France en volume se replie légèrement au quatrième trimestre 2024, de 0,1% après une hausse de 0,4% au troisième, en partie par contrecoup des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris qui ont soutenu la croissance du troisième trimestre.



La demande intérieure (hors stocks) contribue positivement à la croissance du PIB pour +0,3 point, dans le sillage de la consommation des ménages (+0,4%) alors que la formation brute de capital fixe est quasi stable (-0,1%).



La contribution du commerce extérieur à la croissance est de nouveau négative (-0,2 point) avec la baisse des exportations et le rebond des importations. Enfin, les variations de stocks contribuent négativement à l'évolution du PIB (-0,1 point).



En moyenne sur l'année 2024, le PIB augmente de 1,1% (après +1,1% en 2023). La demande intérieure finale (hors stock) ralentit un peu (+0,7 point), pénalisée par le recul de l'investissement, et le commerce extérieur contribue positivement (+0,9 point).





