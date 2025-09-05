 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 698,42
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

France: réduction du déficit commercial en juillet
information fournie par Cercle Finance 05/09/2025 à 10:33

(Zonebourse.com) - Le déficit commercial de la France s'est réduit à 5,56 milliards d'euros en juillet, après 7,16 MdsEUR le mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires (CVS-CJO) de Bercy.

Cette amélioration d'un mois sur l'autre résulte d'une progression de 2,6% des exportations françaises, à un peu plus de 52,1 MdsEUR, et dans une moindre mesure d'un tassement de 0,5% des importations, à moins de 57,7 MdsEUR.

Dévoilé simultanément par la Banque de France, le déficit des transactions courantes de la France (toujours en données CVS-CJO) a toutefois atteint 2,5 MdsEUR en juillet, en augmentation donc après un déficit de 2,3 MdsEUR en juin.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    Amazon a investi 5 milliards d'euros en 2024 en France
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.09.2025 11:23 

    Amazon a annoncé avoir investi 5 milliards d'euros en France en 2024, portant à plus de 30 milliards sa contribution depuis 2010, a révélé le géant américain du commerce en ligne vendredi sur son site. L'entreprise avait dévoilé en mai à l'occasion du sommet Choose ... Lire la suite

  • Tamentit, une chondrite retrouvée en Algérie en 1864, lors de l'exposition "Météorites entre ciel et terre", le 17 octobre 2017 au Muséum national d'histoire naturelle à Paris ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )
    Des chercheurs reconstituent l'arbre généalogique de météorites
    information fournie par AFP 05.09.2025 11:12 

    Une équipe de chercheurs français a reconstitué l'arbre généalogique de chondrites de type L, des météorites parmi les plus communes sur Terre, qui seraient rattachées à au moins trois familles d'astéroïdes. On estime qu'environ 30.000 météorites percutent notre ... Lire la suite

  • Le sénateur du Parti socialiste français Jérôme Durain (droite) après sa réélection comme président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté à Dijon, dans le centre-est de la France, le 5 septembre 2025 ( AFP / ARNAUD FINISTRE )
    Jérôme Durain, "M. Narcotrafic" du Sénat, président de Bourgogne-Franche Comté
    information fournie par AFP 05.09.2025 11:11 

    Le sénateur socialiste Jérôme Durain, connu pour avoir corédigé la loi contre le narcotrafic, a été élu vendredi, sans surprise, président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. M. Durain, 56 ans, a reçu le soutien de 54 des 100 élus régionaux, dont 71 ... Lire la suite

  • ( AFP / THIBAUD MORITZ )
    France: le déficit commercial se réduit en juillet, à 6,5 milliards d'euros (douanes)
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.09.2025 11:09 

    Le déficit commercial de la France s'est réduit en juillet, grâce à une hausse des exportations plus forte que celle des importations, ont annoncé vendredi les douanes, alors que les nouveaux droits de douane américains n'étaient pas encore effectifs. Le déficit ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank