France: réduction du déficit commercial en juillet information fournie par Cercle Finance • 05/09/2025 à 10:33









(Zonebourse.com) - Le déficit commercial de la France s'est réduit à 5,56 milliards d'euros en juillet, après 7,16 MdsEUR le mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires (CVS-CJO) de Bercy.



Cette amélioration d'un mois sur l'autre résulte d'une progression de 2,6% des exportations françaises, à un peu plus de 52,1 MdsEUR, et dans une moindre mesure d'un tassement de 0,5% des importations, à moins de 57,7 MdsEUR.



Dévoilé simultanément par la Banque de France, le déficit des transactions courantes de la France (toujours en données CVS-CJO) a toutefois atteint 2,5 MdsEUR en juillet, en augmentation donc après un déficit de 2,3 MdsEUR en juin.





