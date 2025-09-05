France: réduction du déficit commercial en juillet
Cette amélioration d'un mois sur l'autre résulte d'une progression de 2,6% des exportations françaises, à un peu plus de 52,1 MdsEUR, et dans une moindre mesure d'un tassement de 0,5% des importations, à moins de 57,7 MdsEUR.
Dévoilé simultanément par la Banque de France, le déficit des transactions courantes de la France (toujours en données CVS-CJO) a toutefois atteint 2,5 MdsEUR en juillet, en augmentation donc après un déficit de 2,3 MdsEUR en juin.
