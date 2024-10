France : recul confirmé des prix à la consommation en septembre

(AOF) - L’indice des prix à la consommation a baissé de 1,2% sur un mois, après une progression de 0,5% en août, soit la plus forte baisse mensuelle depuis le début de la série (1990), a confirmé l’Insee. Sur un an, les prix à la consommation ont augmenté de 1,1% en septembre 2024, après une progression de 1,8% en août. Cette baisse de l’inflation s’explique par le net repli des prix de l’énergie (-3,3% après +0,4%) et le ralentissement de ceux des services (+2,4% après +3%).

L'indice des prix à la consommation harmonisé, qui permet la comparaison avec les autres pays européens, a baissé de 1,3% sur un mois, après une hausse de 0,6 % en août. Il a ralenti sur un an à +1,4 % en septembre, après une progression de 2,2 % en août.