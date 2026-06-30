France-Rebond plus marqué que prévu des dépenses de consommation des ménages en mai

Les dépenses de consommation des ménages en biens en France ont rebondi plus que prévu en mai, montrent les données publiées mardi par l'Insee.

Elles ont augmenté de 0,5% sur un mois, après une baisse de 0,5% en avril, selon les données.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur des dépenses de consommation des ménages en biens en hausse de 0,3% en mai.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)