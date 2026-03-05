 Aller au contenu principal
France : rebond de la production industrielle en janvier
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 09:54

En janvier , la production rebondit dans l'industrie manufacturière ( 0,6 % après -0,7 % en décembre 2025), indique l'Insee ce jeudi. Elle se redresse également dans l'ensemble de l'industrie ( 0,5 % après -0,5 %).

