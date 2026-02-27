France-Rebond de la consommation des ménages en janvier

Les dépenses de consommation des ménages en biens en France ont rebondi plus qu'anticipé en janvier, montrent les données publiées vendredi par l'Insee.
Elles ont augmenté de 0,5% sur un mois, après -0,5% (révisé de -0,6%) en décembre, selon les données.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur des dépenses de consommation des ménages en biens en hausse de 0,3% en janvier.
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer