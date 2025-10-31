France : ralentissement des prix à la consommation en octobre

(AOF) - Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 1% en octobre, après +1,2 % en septembre, fait savoir l'Insee ce vendredi. Ce ralentissement des prix s’expliquerait par une baisse plus soutenue des prix de l’énergie, tirés par ceux du gaz et des produits pétroliers, et par le ralentissement des prix de l’alimentation. Les prix des services augmenteraient au même rythme qu’en septembre, comme ceux du tabac, et les prix des produits manufacturés diminueraient à un rythme très légèrement plus soutenu qu’au mois précédent.