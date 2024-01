France : ralentissement de l'inflation en janvier

(AOF) - Les prix à la consommation ont augmenté de 3,1 % sur un an en janvier 2024, après +3,7 % en décembre, a indiqué l'Insee ce mercredi, Cette baisse de l’inflation serait due au ralentissement sur un an des prix de l’énergie, de l’alimentation et des produits manufacturés. À l’inverse, les prix des services et du tabac ont accéléré. Sur un mois, les prix à la consommation se sont légèrement repliés en janvier (‑0,2 % après +0,1 % en décembre). Cette baisse serait due à celle des prix des produits manufacturés, notamment ceux de l’habillement et des chaussures.