France : quasi-stagnation de l'activité privée en février (PMI)
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 09:28
La faiblesse de l'activité globale reflète un nouveau repli (marginal toutefois) de l'activité du secteur des services. Dans l'industrie manufacturière, en revanche, la production a continué d'augmenter en février, le taux de croissance s'étant toutefois légèrement replié.
Les performances économiques du pays ont été de nouveau entravées par la faiblesse de la demande, le volume des nouvelles affaires obtenues par les entreprises ayant reculé pour un 3e mois consécutif, et ce à son rythme le plus soutenu depuis juillet 2025.
Les résultats préliminaires des données PMI HCOB signalent aussi un arrêt des embauches après deux mois consécutifs de créations de postes. La hausse des coûts des entreprises a ralenti et affiché son rythme le plus faible depuis quatre mois.
Malgré un léger repli par rapport à janvier, l'optimisme des entreprises quant à une croissance de leur activité dans les douze prochains mois a néanmoins conservé un niveau nettement supérieur à celui enregistré, en moyenne, sur l'ensemble de l'année 2025.
