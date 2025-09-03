France : quasi-stabilisation de l'activité dans le secteur des services en août

(AOF) - En France, l'indice PMI HCOB de l'activité commerciale – qui compare le volume d'activité du mois en cours à celui du mois précédent – s'est redressé de 48,5 en juillet à 49,8, atteignant ainsi en août son plus haut niveau depuis un an. Il était quasiment en ligne avec les attentes : 49,7. S'établissant juste en dessous de la barre du 50,0 du sans changement, il signale une quasi-stabilisation de l'activité dans le secteur des services.

Les dernières données de l'enquête PMI ont montré des signes de stabilisation de la conjoncture dans le secteur des services français en milieu de troisième trimestre, l'activité ayant, après une période de contraction amorcée en septembre 2024, quasiment stagné par rapport à juillet.

Parallèlement, l'emploi a affiché sa plus forte croissance depuis quinze mois et les affaires en cours sont reparties à la hausse. Le secteur a en outre moins pâti de la faiblesse de la demande en août, la baisse du volume des nouvelles affaires ayant ralenti, ce malgré un recul marqué des ventes à l'export.

Sur le front des prix, les entreprises interrogées ont fait état d'un renforcement des tensions inflationnistes, malgré de fortes pressions concurrentielles ayant freiné la hausse des prix facturés. Enfin, si les perspectives d'activité à douze mois se sont améliorées par rapport à juillet, elles sont demeurées faibles au regard des critères historiques de l'enquête.

En outre, à 49,8 en août contre 48,6 en juillet, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale – une moyenne pondérée de l'indice PMI HCOB relatif au secteur manufacturier français et de l'indice HCOB de l'activité commerciale du secteur des services français – a atteint un plus haut de douze mois et signale une quasi-stabilisation de l'activité du secteur privé français au cours de la dernière période d'enquête. Il est en ligne avec les attentes.