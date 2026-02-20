 Aller au contenu principal
France/PMI-Le secteur privé stagne en février en raison d'une faible demande
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 09:37

L'activité du secteur privé en France n'a montré que peu de signes de reprise en février, selon une enquête mensuelle de S&P Global auprès des directeurs d'achats publiée vendredi.

L'indice PMI HCOB préliminaire, dit "flash", pour le secteur des services s'est établi à 49,6 en février, son plus haut niveau depuis deux mois. Mais il reste sous le seuil de 50, séparant une croissance d'une contraction de l'activité, pour le deuxième mois consécutif.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un indice PMI des services de 49,2 en février après 48,4 en janvier.

Le PMI "flash" pour le secteur manufacturier est tombé à 49,9 ce mois-ci contre 51,2 en janvier et un consensus de 51,0.

Le PMI composite "flash", qui regroupe le secteur des services et celui de l'industrie manufacturière, a atteint 49,9 contre 49,1 en janvier et un consensus de 49,7.

Les nouvelles commandes ont reculé pour le troisième mois consécutif, les exportations pesant lourdement sur le carnet de commandes global. L'emploi a stagné après plusieurs mois de croissance, les suppressions d'emplois dans le secteur manufacturier ayant compensé les légères hausses enregistrées dans le secteur des services.

"Le secteur privé français peine toujours à trouver un véritable élan", souligne Jonas Feldhusen, économiste chez Hamburg Commercial Bank.

(Rédigé par Benoit Van Overstraeten ; version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

