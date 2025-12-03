France/PMI-Le secteur des services renoue avec la croissance en novembre

Le secteur français des services a connu en novembre une expansion légèrement supérieure aux estimations, atteignant un plus haut depuis 15 mois, grâce notamment aux nouvelles affaires, montre une enquête publiée mercredi.

L'indice final des directeurs d'achat (PMI) pour le secteur des services, compilé par S&P Global, s'est établi à 51,4 en novembre, contre 48,0 en octobre et une estimation préliminaire de 50,8, au-dessus du seuil de 50 points séparant la croissance de la contraction pour la première fois depuis le mois d'août 2024.

Le PMI composite, qui comprend à la fois l'industrie manufacturière et les services, est également entré en territoire positif, grimpant à 50,4 en novembre contre 47,7 en octobre et contre une estimation initiale de 49,9.

La production manufacturière a continué de baisser, creusant l'écart entre les deux secteurs.

"Enfin, quelques nouvelles positives. Pour la première fois depuis plus d'un an, la production du secteur privé français a augmenté. Cependant, l'industrie manufacturière reste un frein à la performance globale, affichant sa plus forte baisse en neuf mois", déclare Jonas Feldhusen, économiste chez Hamburg Commercial Bank.

Si le rebond du secteur des services est encourageant, l'analyste souligne qu'il reste à voir s'il s'agit du début d'une reprise durable ou d'un redressement temporaire.

Les attentes des entreprises se sont améliorées tout en restant prudentes, celles-ci espérant un environnement politique plus stable pour stimuler la consommation des ménages et l'investissement des entreprises.

L'enquête met toutefois en évidence des difficultés persistantes.

L'emploi dans le secteur des services a légèrement baissé, inversant la tendance à l'embauche des trois mois précédents. Les pressions concurrentielles ont également limité la capacité des entreprises à augmenter leurs prix, les prix à la production restant largement inchangés malgré la hausse du coût des intrants.

(Rédigé par Benoit Van Overstraeten ; version française Diana Mandia ; édité par Augustin Turpin)