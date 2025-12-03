Zone euro/PMI: L'activité privée progresse en novembre au rythme plus rapide depuis deux ans et demi

Les drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles

L'activité économique dans la zone euro a progressé à son rythme le plus rapide depuis deux ans et demi en novembre, la vigueur du secteur des services ayant plus que compensé la faiblesse de l'industrie manufacturière, montre une enquête publiée mercredi.

L'indice final des directeurs d'achat (PMI) composite de la zone euro, compilé par S&P Global et considéré comme un bon indicateur de la santé économique globale du bloc, est passé à 52,8 en novembre, contre 52,5 en octobre, marquant ainsi sa sixième hausse mensuelle consécutive.

Les indices PMI supérieurs à 50,0 indiquent une croissance de l'activité, tandis que ceux qui sont inférieurs indiquent une contraction.

"Le secteur des services dans la zone euro montre des signes clairs de reprise", dit Cyrus de la Rubia, chef économiste chez Hamburg Commercial Bank.

"La forte performance du secteur des services a même suffi à compenser la faiblesse du secteur manufacturier, ce qui signifie que la production économique dans la zone euro a progressé légèrement plus vite en novembre qu'au mois précédent", a-t-il ajouté.

L'indice PMI des services est pour sa part passé de 53,0 en octobre à 53,6 en novembre, atteignant ainsi son niveau le plus élevé depuis mai 2023, le volume des nouvelles affaires ayant progressé au rythme le plus rapide depuis 18 mois.

La plupart des pays étudiés ont enregistré des expansions, l'Irlande en tête avec un taux de croissance qui a atteint son plus haut niveau en trois ans et demi. L'Espagne a maintenu une croissance robuste malgré le ralentissement enregistré depuis octobre, tandis que l'Italie a connu sa plus forte expansion depuis avril 2023.

En France, l'activité du secteur privé a progressé pour la première fois en 15 mois, tandis qu'en Allemagne, l'activité s'est ralentie par rapport au pic de 29 mois atteint en octobre.

L'industrie manufacturière a toutefois montré des signes de difficultés, la croissance de la production industrielle ralentissant pour atteindre son niveau le plus bas depuis neuf mois et les nouvelles commandes diminuant légèrement.

L'emploi dans la zone euro a par ailleurs continué d'augmenter en novembre, mais à un rythme plus lent. Le secteur des services a maintenu son rythme d'embauche, tandis que les entreprises manufacturières ont réduit leurs effectifs au rythme le plus élevé depuis avril.

La confiance des entreprises s'est légèrement améliorée mais est restée en dessous de sa moyenne à long terme, ce qui suggère que les entreprises restent prudentes quant aux conditions futures.

Sur le front de l'inflation, les coûts des intrants ont augmenté au rythme le plus rapide depuis huit mois, sous l'effet d'une nouvelle hausse des coûts d'achat des fabricants et d'une accélération des dépenses dans le secteur des services.

Toutefois, les prix facturés par les entreprises à leurs clients ont augmenté à un rythme plus lent, l'inflation des prix à la production s'étant ralentie pour atteindre son niveau le plus bas depuis six mois.

"Le taux d'inflation dans le secteur des services, que la Banque centrale européenne (BCE) suit avec une attention particulière, s'est de nouveau affaibli de manière significative en termes de prix de vente", souligne Cyrus de la Rubia.

"Dans l'ensemble, la BCE devrait se sentir confortée dans sa ligne clairement communiquée de laisser les taux d'intérêt inchangés lors de la prochaine réunion de la banque centrale", dit-il.

(Rédigé par Hari Kishan ; version française Diana Mandia ; édité par Augustin Turpin)