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France/PMI-Le secteur des services à un creux depuis mai
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 10:10

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L'activité dans le secteur privé des services en France a enregistré en octobre sa plus importante contraction depuis mai, les manifestations dans la deuxième économie de la zone euro ayant contribué à un recul de la demande intérieure, montre une enquête auprès des entreprises publiée mercredi.

Le PMI définitif des services de l'enquête S&P Global s'est établi à 46,2 en octobre, contre une première estimation à 48,4 et un chiffre à 51,2 en septembre.

La barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

Le PMI composite final, qui comprend à la fois le secteur des services et le secteur manufacturier, est ressorti à 46,6 en octobre, contre 48,4 en estimation "flash" et 51,1 en septembre.

Les données publiées le mois dernier par l'Insee, l'institut national de la statistique et des études économiques, ont montré que la confiance des consommateurs en France était tombée à son plus bas niveau depuis juin 2013, sous l'effet des manifestations contre la vie chère et l'amélioration des conditions d'étude des lycéens et étudiants.

"Des rapports font état d'un ralentissement de la demande intérieure et de l'activité d'investissement en octobre, les clients ayant reporté leurs décisions", note Joe Hayes, économiste chez S&P Global Market Intelligence.

"Dans un contexte de troubles sociaux et de flambée des rendements des obligations d'État, tant le niveau d'activité que les nouvelles commandes dans le secteur des services ont enregistré leur plus forte baisse depuis mai", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Sudip Kar-Gupta, Claude Chendjou pour la version française, édité par Augustin Turpin)

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