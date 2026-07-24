France/PMI-La contraction du secteur privé français s'est atténuée en juillet (flash)

La contraction du secteur privé français s'est atténuée en juillet, la production dans les services n'ayant ralenti que très légèrement, même si l'inflation, les coûts d'emprunt et la situation géopolitique restaient des sources de préoccupation alors que les tensions au Moyen-Orient reprenaient de plus belle, montre une enquête publiée vendredi.

L'indice composite flash S&P Global de la production en France est passé de 47,2 en juin à 49,6, selon une enquête préliminaire. Le seuil de 50 sépare la croissance de la contraction.

Un sondage Reuters prévoyait un indice PMI composite flash de 47,8 pour juillet.

L’indice flash S&P Global des directeurs d’achat dans le secteur manufacturier français a reculé à 50,0 en juillet, contre 51,2 en juin. Les prévisions du sondage Reuters s’établissaient à 51.

L'indice PMI flash S&P Global des services en France a progressé à 49,8, contre 46,8 en juin, dépassant ainsi les prévisions de Reuters qui s'établissaient à 47,5.

L’Insee a indiqué jeudi que la confiance des entreprises françaises avait atteint en juillet son plus haut niveau depuis quatre mois, malgré la récente recrudescence de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Néanmoins, Joe Hayes, économiste principal chez S&P Global Market Intelligence, a déclaré que l’incertitude économique persistante causée par le conflit en Iran resterait un frein.

"Même si les dernières données d’enquête apportent de bonnes nouvelles, avec une nouvelle hausse de l’indice PMI français par rapport à son plus bas niveau de mai et un apaisement des pressions inflationnistes, il semble trop optimiste de miser sur la poursuite de cette dynamique compte tenu des pressions renouvelées qui pèsent sur les marchés du pétrole et du gaz ces derniers jours", a déclaré Joe Hayes.

"L'escalade des tensions entre les États-Unis et l’Iran fait naître de nouvelles incertitudes concernant l’inflation, les coûts d’emprunt et la géopolitique au sens large, et ces incertitudes ont si souvent nui à l’économie française ces dernières années", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Dominique Vidalon ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)