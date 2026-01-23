France/PMI-L'activité du secteur privé s'est contractée de façon inattendue en janvier

L'activité du secteur privé s'est contractée de manière inattendue en janvier, après deux mois de faible croissance, selon une enquête auprès des directeurs d'achats publiée vendredi, la forte baisse de la demande de services l'emportant sur la hausse de la production dans le secteur manufacturier.

L'indice "flash" PMI HCOB France, compilé par S&P Global, pour le secteur dominant des services s'est établi à 47,9 en janvier, soit le niveau le plus bas depuis trois mois.

L'indice est repassé sous le seuil des 50 points qui sépare une croissance d'une contraction de l'activité.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient un indice PMI flash des services de 50,5 pour janvier, alors que le chiffre définitif pour décembre s'établissait à 50,1.

Le PMI "flash" manufacturier pour ce mois a atteint 51,0 - un plus haut de 43 mois - contre 50,7 en décembre, et a dépassé le consensus de 50,5.

Le PMI "flash" composite de janvier - qui comprend à la fois le secteur des services et le secteur manufacturier - a reculé à 48,6 contre 50,0 en décembre et bien en deçà des prévisions qui tablaient sur 50,0.

"Le secteur privé français a entamé la nouvelle année sur une note mitigée. Les indices flash PMI HCOB indiquent un ralentissement généralisé des conditions d'exportation, reflétant l'incertitude persistante sur le front de la politique commerciale en dépit des accords commerciaux antérieurs", a déclaré Jonas Feldhusen, économiste à la Hamburg Commercial Bank.

"Néanmoins, les PMI flash HCOB ont montré une amélioration modeste dans le secteur manufacturier, alors que l'activité dans le secteur des services s'est considérablement affaiblie au début de l'année. La perspective d'une résolution sur le budget national 2026 offre un certain soulagement, car elle réduit le risque d'une nouvelle crise politique à court terme", a-t-il déclaré.

(Rédigé par Benoit Van Overstraeten, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Blandine Hénault)