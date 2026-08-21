France/PMI-L'activité du secteur privé recule plus que prévu en août

L'activité économique française s'est contractée plus fortement que prévu en août, les récentes vagues de chaleur ayant pesé sur le secteur prédominant des services, montre une enquête publiée vendredi.

L'indice PMI flash S&P Global des services en France est passé de 49,6 en juillet à 48,4, son plus bas niveau depuis deux mois. Le seuil de 50 sépare la croissance de la contraction.

Un sondage Reuters prévoyait un indice PMI flash des services de 49,8 pour août.

En revanche, l’indice flash S&P Global des directeurs d’achat dans le secteur manufacturier français a progressé à 51,5 points, après 49,8 en juillet et contre un consensus Reuters de 50.

L'indice composite flash S&P Global de la production en France a cependant reculé à 48,8, son plus bas niveau depuis deux mois, contre 49,4 en juillet, alors que le consensus donnait 49,5 points.

"(Le rapport) a révélé un autre mois de conditions économiques fragiles, certaines entreprises, principalement dans le secteur des services, citant la chaleur extrême comme raison de la baisse de l'activité et de la demande", a déclaré Joe Hayes, économiste principal chez S&P Global Market Intelligence.

(Sudip Kar-Gupta; version française Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)