France/PMI-L'activité du secteur privé ralentit en décembre
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 09:40

L'activité des entreprises dans le secteur privé en France a quasiment stagné en décembre, montrent mardi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de S&P Global/HCOB, signe que l'incertitude politique persistante continue de peser sur la deuxième économie de la zone euro.

Le PMI composite "flash", qui comprend à la fois le secteur des services et le secteur manufacturier, est ressorti en décembre à 50,1, contre 50,4 en novembre.

La barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

L'indice PMI préliminaire du seul secteur des services a reculé à 50,2 en décembre, à un plus bas de deux mois, après 51,4 en novembre, tandis que le secteur manufacturier a mieux résisté avec un indice à 50,6, au plus haut de 40 mois, après 47,8 le mois dernier.

Selon S&P Global, le secteur manufacturier a profité de la croissance dans l'aéronautique. En novembre, le groupe aérospatial français Safran SAF.PA a annoncé s'attendre à tripler son chiffre d'affaires annuel en Inde.

S&P Global note cependant que les inquiétudes politiques persistantes en France, le gouvernement s'efforçant d'adopter un budget avant la fin de l'année, affectent les entreprises.

"La conjoncture du secteur privé français semble globalement stable en décembre. L'indice PMI flash de HCOB reste légèrement en territoire de croissance, mais il signale un ralentissement de son expansion par rapport au mois précédent, reflétant une économie toujours pénalisée par l'incertitude qui pèse sur les ménages et les entreprises", commente Jonas Feldhusen, économiste chez Hamburg Commercial Bank.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

SAFRAN
291,9000 EUR Euronext Paris -0,38%
