France/PMI-L'activité dans les services se contracte en janvier pour la 1ère fois depuis octobre

L'activité du secteur privé des services en France s'est contractée en janvier pour la première fois depuis octobre, les nouvelles commandes ayant chuté à leur rythme le plus rapide en six mois, selon l'enquête mensuelle de S&P Global auprès des directeurs d'achats publiée mercredi.

L'indice PMI définitif HCOB France des services a reculé à 48,4 en janvier contre 50,1 en décembre. Ce chiffre est toutefois légèrement supérieur à l'indice PMI préliminaire qui s'établissait à 47,9.

L'indice PMI des services passe sous le seuil de 50, qui sépare une croissance d'une contraction de l'activité, pour la première fois depuis octobre. S&P Global explique ce repli par la faiblesse de la demande et la baisse des nouvelles commandes.

L'indice PMI composite définitif de janvier, qui regroupe les secteurs des services et de l'industrie manufacturière, a reculé à 49,1 contre 50,0 en décembre.

S&P Global souligne toutefois que l'adoption cette semaine par la France d'un budget pour 2026 porte les perspectives des entreprises qui semblent espérer une période de relative stabilité politique.

"En ce début d'année, le secteur des services français a subi un nouveau revers. Les carnets de commandes étaient particulièrement clairsemés, les clients faisant preuve de prudence", observe Jonas Feldhusen, économiste chez Hamburg Commercial Bank.

"Dans ce contexte, la forte hausse des perspectives des entreprises est d'autant plus remarquable. Cet optimisme semble reposer sur l'hypothèse qu'une sortie de crise budgétaire permettra de réduire l'incertitude et, par conséquent, de soutenir la consommation et l'investissement."

(Rédigé par Sudip Kar-Gupta, version française Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)