France: PMI composite proche du seuil de stabilisation en août information fournie par Cercle Finance • 21/08/2025 à 09:28









(Zonebourse.com) - En hausse de 48,6 en juillet à 49,8 ce mois-ci, l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale en France s'est fortement rapproché de la barre du 50 qui sépare la croissance de la contraction en août.



Il a même atteint son plus haut niveau depuis le début de la période de contraction de l'activité globale amorcée il y a un an et ne signale qu'une détérioration minime de la conjoncture du secteur privé français.



De même, à l'échelon sectoriel, l'activité n'a qu'à peine reculé par rapport au mois précédent, tant dans l'industrie manufacturière que dans les services, avec des indices sectoriels établis à 49,8 et à 49,7 respectivement.



Néanmoins, les enquêteurs précisent que la demande est demeurée faible et que, pour la première fois depuis novembre 2024, les perspectives d'activité à douze mois se sont orientées à la baisse dans le secteur privé français.





