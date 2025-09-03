France: PMI composite proche du seuil de stabilisation en août information fournie par Cercle Finance • 03/09/2025 à 09:57









(Zonebourse.com) - À 49,8 en août contre 48,6 en juillet, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale en France a atteint un plus haut de douze mois et signale une quasi-stabilisation de l'activité du secteur privé au cours de la dernière période d'enquête.



Le volume global des nouvelles affaires a de nouveau diminué, la contraction ayant toutefois ralenti pour afficher son rythme le plus faible depuis près d'un an. Le repli de la demande s'est atténué tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services.



Parallèlement, les données composites de l'enquête ont mis en évidence un retour à la hausse des effectifs et un léger renforcement des tensions inflationnistes. Enfin, malgré une amélioration par rapport à juillet, les perspectives d'activité à douze mois sont restées relativement faibles.



'La perspective d'un prolongement de l'incertitude politique devrait toutefois ébranler davantage la confiance des entreprises françaises', estime d'ailleurs Jonas Feldhusen, économiste junior chez Hamburg Commercial Bank.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.