France: PMI composite proche du seuil de stabilisation en août
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 09:57
Le volume global des nouvelles affaires a de nouveau diminué, la contraction ayant toutefois ralenti pour afficher son rythme le plus faible depuis près d'un an. Le repli de la demande s'est atténué tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services.
Parallèlement, les données composites de l'enquête ont mis en évidence un retour à la hausse des effectifs et un léger renforcement des tensions inflationnistes. Enfin, malgré une amélioration par rapport à juillet, les perspectives d'activité à douze mois sont restées relativement faibles.
'La perspective d'un prolongement de l'incertitude politique devrait toutefois ébranler davantage la confiance des entreprises françaises', estime d'ailleurs Jonas Feldhusen, économiste junior chez Hamburg Commercial Bank.
